«Раз в сто лет»: Вирусолог призвал не поднимать тревогу из-за коронавируса NeoCoV

На данный момент нет оснований предполагать, что обнаруженный в ЮАР новый коронавирус летучих мышей распространится на человека, заявил профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне китайские ученые сообщили, что существует риск перехода от животных к человеку коронавируса NeoCoV. Его обнаружили на территории Южно-Африканской Республики. Как отмечается, случаи распространения данной группы вирусов необходимо отслеживать, так как они потенциально опасны для людей, но пока он распространяется только среди летучих мышей.



«Вероятность попадания вируса в человеческую популяцию есть, но она очень низкая, потому что существует довольно много коронавирусов летучих мышей, которые проникают через этот же рецептор, но эпидемию не вызывают. Были две сильные вспышки в этом веке – вспышка в 2002-2003 годах, в 2012-2013 годах, но они носили локальный характер», - напомнил Альтштейн.

По его словам, нет поводов для паники, учитывая также, что человечество на фоне пандемии SARS-CoV-2 научилось создавать вакцину против любого коронавируса.