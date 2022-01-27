«Раз в сто лет»: Вирусолог призвал не поднимать тревогу из-за коронавируса NeoCoV
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн отметил, что случаи перехода вируса от животных к человеку происходят раз в столетие.
На данный момент нет оснований предполагать, что обнаруженный в ЮАР новый коронавирус летучих мышей распространится на человека, заявил профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне китайские ученые сообщили, что существует риск перехода от животных к человеку коронавируса NeoCoV. Его обнаружили на территории Южно-Африканской Республики. Как отмечается, случаи распространения данной группы вирусов необходимо отслеживать, так как они потенциально опасны для людей, но пока он распространяется только среди летучих мышей.
«Вероятность попадания вируса в человеческую популяцию есть, но она очень низкая, потому что существует довольно много коронавирусов летучих мышей, которые проникают через этот же рецептор, но эпидемию не вызывают. Были две сильные вспышки в этом веке – вспышка в 2002-2003 годах, в 2012-2013 годах, но они носили локальный характер», - напомнил Альтштейн.
По его словам, нет поводов для паники, учитывая также, что человечество на фоне пандемии SARS-CoV-2 научилось создавать вакцину против любого коронавируса.
«Вероятность того, что новый вирус перейдет на людей и начнет распространяться, как распространился SARS-CoV-2, есть, но очень низкая. Такое было в мире сто лет назад и вот сейчас. Раз в сто лет такие вещи происходят, поэтому поднимать какой-то шум, тревогу по этому поводу оснований нет. Но изучать такие вещи, заниматься такими вещами необходимо. У нас теперь такой опыт создания вакцин, что создание вакцины против любого коронавируса - это не проблема», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее вирусолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что волна коронавирусной инфекции в России пойдет на спад после десятых чисел февраля.
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