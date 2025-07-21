Алаудинов: Участвовавший в драке военный отправлен на передовую

Военнослужащий из Чечни, участвовавший в драке, которая произошла у бассейна в Луганске, отправлен на передовую, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерал-лейтенанта Апти Алаудинова.

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По его словам, боец поступил не по-мужски. «В такое время, когда другие воюют, он в нетрезвом виде оказался в этом бассейне», - указал Алаудинов. Он отметил, что второй участник конфликта - Максим Дивнич, который является профессиональным бойцом ММА и участником спецоперации. Он должен быть привлечен к уголовной ответственности.

Ранее Алаудинов заявил, что в спецназе «Ахмат» есть японец, китайцы и корейцы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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