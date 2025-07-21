СМИ: Россия ударила «Кинжалом» по объекту в Ирпене
21 июля 202503:31
Российские военные нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по объекту в Ирпене Киевской области, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Он был нанесен при помощи истребителя МиГ-31К. Также были подняты ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, которые направили к рубежам пуска крылатых ракет. Объекты на территории Украины атакуют 106 беспилотных летательных аппаратов-камикадзе типа «Герань-2».
Ранее Вооруженные силы РФ атаковали «Кинжалами» инфраструктуру украинских военных аэродромов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru