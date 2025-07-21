СМИ: Площадкой для переговоров с Украиной остается Стамбул
21 июля 202500:34
Местом встречи делегаций России и Украины до сих пор остается Стамбул, сообщает РИА Новости.
«Переговорной площадкой остается Стамбул», — заявил источник агентства. По его словам, Москва готова к очередной встрече. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата скоро появится.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев предложил Москве провести новый раунд переговоров на следующей неделе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Площадкой для переговоров с Украиной остается Стамбул
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru