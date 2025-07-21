В Кабуле задерживают женщин за нарушение дресс-кода
В Афганистане сотрудники министерства поощрения добродетели и предотвращения порока задержали десятки девушек в Кабуле, сообщает Afghanistan International.
Предварительно, это произошло из-за нарушения ими дресс-кода на фоне продолжающихся репрессий. Женщин забирали из ресторанов, с улиц и из торговых центров и отвозили в неизвестном направлении.
Талибы применяли физическую силу во время арестов, а во время операций не присутствовали женщины-полицейские. В некоторых случаях женщин избивали, прежде чем затолкать в машины.
При этом никаких официальных обвинений им не предъявлялось. Власти пока не делали официальных заявлений относительно причины арестов.
Ранее в Афганистане 15 провинций запретили показ живых существ в СМИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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