В Кабуле задерживают женщин за нарушение дресс-кода

Предварительно, это произошло из-за нарушения ими дресс-кода на фоне продолжающихся репрессий. Женщин забирали из ресторанов, с улиц и из торговых центров и отвозили в неизвестном направлении.

Талибы применяли физическую силу во время арестов, а во время операций не присутствовали женщины-полицейские. В некоторых случаях женщин избивали, прежде чем затолкать в машины.

При этом никаких официальных обвинений им не предъявлялось. Власти пока не делали официальных заявлений относительно причины арестов.

Ранее в Афганистане 15 провинций запретили показ живых существ в СМИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

