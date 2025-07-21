Автобус с людьми рухнул с обрыва в Якутии
21 июля 202501:40
В Якутии вахтовый автобус рухнул в обрыв с высоты 25 метров, сообщает Telegram-канал Mash.
В результате погибли 14 человек, ещё семеро госпитализированы с тяжёлыми травмами. Авария произошла в ночь на 21 июля. Водитель «НЕФАЗа», перевозившего сотрудников шахты «Восточная Денисовская», не справился с управлением. Транспортное средство съехало с технологической дороги и упало вниз. Всего в салоне находились около 36 человек.
На месте работают спасатели. Обстоятельства трагедии выясняются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru