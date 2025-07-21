Журналист Карлсон: Путин проделал грандиозную работу и возвысил Россию
Американский журналист Такер Карлсон сообщил немецкому изданию Bild, что президент России Владимир Путин проделал грандиозную работу и возвысил страну.
По его словам, проделана работа, которая гораздо лучше, чем работа любого политика в Германии. Журналист указал, что его смешит ярость Берлина на Путина. Карлсон считает, что ФРГ должна быть в ярости «на собственных политиков». При этом Карлсон отметил, что не защищает Путина.
Также, по его словам, США навредили себе, недооценив способности экономики России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru