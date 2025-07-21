Журналист Карлсон: Путин проделал грандиозную работу и возвысил Россию

По его словам, проделана работа, которая гораздо лучше, чем работа любого политика в Германии. Журналист указал, что его смешит ярость Берлина на Путина. Карлсон считает, что ФРГ должна быть в ярости «на собственных политиков». При этом Карлсон отметил, что не защищает Путина.

Также, по его словам, США навредили себе, недооценив способности экономики России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

