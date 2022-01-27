В ВОЗ назвали возможные особенности следующего после «омикрона» штамма

Всемирная организация здравоохранения считает, что следующий штамм будет более заразным, но эксперты не уверены, что при заболевании им болезнь будет протекать мягче, сообщается на сайте организации.

По словам эпидемиолога-инфекциониста Марии Ван Керкхове, которая работает в Программе чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения ВОЗ, ученые изучают, насколько смертоносным будет следующий штамм.

С глазу на глаз: Кто попадает в группу риска из-за особенностей «омикрона»

Она отметила, что теории о том, что вирус будет мутировать в более легкие штаммы, не подтверждена.

Ранее ВОЗ рекомендовала странам отменить ограничения на международные поездки на фоне эпидемии, так как подобные меры неэффективны. Это доказывает попытка помешать «омикрон»-штамму распространиться между странами путем запретов на транспортное сообщение.


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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ВОЗПандемияКоронавирус
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