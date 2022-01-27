В ВОЗ назвали возможные особенности следующего после «омикрона» штамма

Всемирная организация здравоохранения считает, что следующий штамм будет более заразным, но эксперты не уверены, что при заболевании им болезнь будет протекать мягче, сообщается на сайте организации.

По словам эпидемиолога-инфекциониста Марии Ван Керкхове, которая работает в Программе чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения ВОЗ, ученые изучают, насколько смертоносным будет следующий штамм.