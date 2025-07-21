СМИ: После введения пошлин Трампа США стали зависеть от российских удобрений

США были смещены с роли лидера на мировом рынке. Также пошлины усугубили зависимость Вашингтона от российских удобрений. Речь идет о поставках карбамида (мочевины) — распространенного удобрения, используемого для выращивания пшеницы, кукурузы и риса.

В мае текущего года поставки из России составили 64% импорта карбамида в США, что в два раза больше, чем до введения Трампом нового 10-процентного тарифа для большинства стран, включая других поставщиков удобрений.

Как заявил экс-заместитель генерального директора Всемирной торговой организации Алан Вольф, США больше не считаются лидером мировой торговой системы, что является фундаментальным изменением.

Ранее стало известно, что инициатива президента США Дональда Трампа об установлении 100-процентных тарифов на импорт из России может привести к существенному удорожанию удобрений, в первую очередь мочевины, что, в свою очередь, отразится на стоимости кукурузы и сои, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

