СМИ: Украинцы теряют доверие к Зеленскому из-за замалчивания проблем
Жители Украины все больше теряют доверие к президенту Владимиру Зеленскому, сообщает Der Standard.
Это происходит из-за замалчивания проблем, как на фронте, так и в стране. Как заявил эксперт центра Разумкова Алексей Мельник, нужна реалистичная оценка ситуации. Это актуально сейчас, «когда, вероятно, самый критический этап войны».
По его словам, глава государства в своих вечерних обращениях к нации «опускает щекотливые темы, касающиеся насильственной мобилизации, провалов на фронте и дипломатических неудач». Мельник считает, что ситуацию не меняют даже последние перестановки в правительстве, потому что все основные действующие лица остаются теми же.
Ранее стало известно, что бывшего главу Минобороны Рустема Умерова назначили секретарем Совета национальной безопасности и обороны, чтобы предоставить ему статус для дальнейших переговоров с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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