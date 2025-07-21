СМИ: Украинцы теряют доверие к Зеленскому из-за замалчивания проблем

Жители Украины все больше теряют доверие к президенту Владимиру Зеленскому, сообщает Der Standard.

СМИ: Зеленский проводит перестановки в угоду Трампу

Это происходит из-за замалчивания проблем, как на фронте, так и в стране. Как заявил эксперт центра Разумкова Алексей Мельник, нужна реалистичная оценка ситуации. Это актуально сейчас, «когда, вероятно, самый критический этап войны».

По его словам, глава государства в своих вечерних обращениях к нации «опускает щекотливые темы, касающиеся насильственной мобилизации, провалов на фронте и дипломатических неудач». Мельник считает, что ситуацию не меняют даже последние перестановки в правительстве, потому что все основные действующие лица остаются теми же.

Ранее стало известно, что бывшего главу Минобороны Рустема Умерова назначили секретарем Совета национальной безопасности и обороны, чтобы предоставить ему статус для дальнейших переговоров с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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