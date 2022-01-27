Вирусолог предсказал сроки спада заболеваемости COVID-19 в России

«Эта волна коронавируса более острая, то есть быстро поднимается и так же быстро опустится. Это заключение можно сделать, исходя из того, какая кривая заболеваемости была в США, в Великобритании, в Европе», — объяснил Чумаков.

По его словам, всплеск заболеваемости COVID-19 связан с распространением штамма «омикрон», который большинство людей переносит бессимптомно. Вирусолог подчеркнул, что новый вариант коронавируса малопатогенный и вызывает «легкое, похожее на простуду заболевание, которое человек может не заметить».

«В реальности сейчас гораздо больше людей вовлечено в эту волну и поэтому она быстрее "выгорит", не останется уже достаточного количества чувствительных к вирусу людей», — подчеркнул Чумаков.

Эксперт добавил, что нынешний всплеск — последняя большая волна коронавируса, в дальнейшем Чумаков прогнозирует лишь «маленькие подъемы заболеваемости», пишет «Свободная пресса».

Ранее завкафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров заявил, что заболеваемость COVID-19 может пойти на спад к концу февраля. Такой вывод специалист сделал на основе математической модели CIR, предсказав, что в середине второй декады февраля коронавирусом будет заражаться до 120 тысяч россиян в сутки, пишет Ura.ru.

