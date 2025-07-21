Журналист Карлсон: США навредили себе, недооценив способности экономики России

Вводя антироссийские санкции США недооценили способность экономики РФ к адаптации и сделали хуже только себе, сообщил Bild американский журналист Такер Карлсон.

Карлсон призвал лишать гражданства американцев, служащих в ВСУ и ЦАХАЛ

По его словам, у Вашингтона остается меньше рычагов давления на Москву, потому что ее экономика не такая, какой ее представляли ранее. Журналист указал, что США недооценили и не поняли по-настоящему природу российской экономики.

Карлсон отметил, что Вашингтон ввел против Москвы ограничительные меры, отключил российские банки от SWIFT, но, «в конечном итоге, навредил себе больше, чем России».

Ранее Карлсон заявил, что США были готовы рискнуть и начать ядерную войну с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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