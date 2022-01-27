В ЮАР нашли новый коронавирус

Его обнаружили на территории Южно-Африканской Республики. Как отмечается, случаи распространения данной группы вирусов необходимо отслеживать, так как они потенциально опасны для людей.

Пока он угрожает только летучим мышам. Эксперты отмечают, что природа NeoCoV во многом остается загадочной.

На данный момент исследованию присвоен статус препринт — это означает, что в будущем его должны будут проверить эксперты.

Ранее британские ученые обнаружили ключевые генетические изменения, которые могли послужить причиной появления коронавируса. По их словам, имеется схожесть генетических адаптаций, которые позволили вирусу передаваться от летучих мышей к человеку, с теми, что вызвали в 2003 году вспышку атипичной пневмонии.

