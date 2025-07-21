ВСУ больше часа атакуют Ростовскую область

Силы ПВО России сбили беспилотники над Новошахтинском, Шахтами и Новочеркасском. В Каменоломнях загорелась кровля здания железнодорожного вокзала, куда туда попали обломки сбитого БПЛА.

Из диспетчерской эвакуировали трёх сотрудников, по предварительным данным, никто не пострадал. Там же вспыхнул цветочный магазин на Садовом переулке. На месте работают пожарные.

В Красном Сулине под удар попал посёлок Раково. В результате этого повреждён автомобиль, здания посечены осколками, погибла собака.

Ранее силы ПВО сбили 37 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

