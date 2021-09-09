Вирусолог «сдвинул» четвертую волну COVID-19 на выборы в Госдуму

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко высказал мнение, что четвертая волна заболеваемости COVID-19 в России будет в конце сентября - начале октября. Он связал это с сезонной заболеваемостью гриппом и ОРВИ, возвращением людей из отпусков и началом учебного года.



«Я с ним согласен, но сдвинул бы срок начала волны пораньше – вторая-третья декада сентября, потому что начались занятия в школах и университетах, обновились круги общения людей и это, конечно, приведет к тому, что заражений станет больше», - сказал Нетесов.

При этом он объяснил, почему третья волна коронавируса летом была выше, чем ожидалось.

«Никто не мог ожидать, что третья, летняя волна будет такой большой. Все думали, что будет циркулировать исходный, «уханьский» вариант, а к нам пришел вариант дельта («индийский»), который намного сильнее размножается и распространяется и, к тому же, меньше защищается вакцинацией», - пояснил ученый.

Нетесов предположил, что четвертая волна будет не такой сильной, как летняя.

«Сейчас заметно ускорились темпы вакцинации. Это радует и означает, что у нас люди будут намного сильнее защищены. Я считаю, что четвертая волна будет не такой сильной, как летняя третья. По крайней мере, хотелось бы на это надеяться, и основания для этого есть. Все будет зависеть от скорости вакцинации и от того, насколько аккуратно люди будут носить маски, потому что «дельта»-штамм менее восприимчив к вакцинации и гораздо эффективнее распространяется из-за большей продуктивности в организме», - указал доктор биологических наук.

По его словам, продолжительность новой волны будет зависеть от «многих неизвестных».

«Есть, как минимум, две неизвестных, которые могут многое изменить. Первое – это скорость вакцинации, второе – вероятность появления новых вариантов, а они могут появиться и независимо, и на основе той же «дельты», - заключил собеседник НСН.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала «оправданным» ожидание новой волны коронавируса осенью.

Со своей стороны, врач Тимур Пестерев сказал «Радиоточке НСН», что новая волна коронавируса «скорее всего» придет в Россию осенью, однако «цифры будут небольшими».