«Закрыть границы». Олег Дерипаска предсказал ещё две волны коронавируса

Основной акционер компании «Русал», миллиардер Олег Дерипаска в своём Telegram-канале заявил, что в борьбе с коронавирусом помогут локдаун и закрытие границ, однако к таким мерам никто прибегать не хочет.

По его мнению, отказ от ограничений и надежда на вакцинацию только усугубят ситуацию.

«Страны отказались от жёстких мер по борьбе с ковидом, понадеявшись на вакцинацию. В результате: пока одна половина населения вакцинировалась, вторая потеряла иммунитет, а нас ждёт ещё как минимум две волны», - пояснил бизнесмен.

Ранее Дерипаска в своём Telegram-канале заявил, что политика Центробанка России может привести к экономической стагнации и призвал россиян не ждать роста доходов.