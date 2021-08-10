Врач оценил масштабы осенней волны COVID-19 в России
Москва первой примет удар новой волны коронавируса, которую может немного погасить вакцинация, сказал НСН Тимур Пестерев.
Осенью в России можно ожидать новую волну коронавируса, связанную с сезонным повышением заболеваемости ОРВИ, однако больших цифр по заболеваемости не будет, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач Тимур Пестерев.
Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков предупредил россиян о новой вспышке заболеваемости COVID-19, которой стоит ждать к концу сентября, когда закончится сезон отпусков.
«Да, все возможно, и, скорее всего, так и будет. Однако здесь надо учитывать несколько факторов. Темпы вакцинации в России возрастают, что не может не радовать, и это все-таки волну немножечко может погасить. В целом, каких-то фантастических цифр от следующей волны не ожидается. Какой конкретно будет рост, станет понятно постфактум, но цифры в целом будут не очень большими. Точнее пока предсказать невозможно, поскольку сейчас на спад идет эта волна», - сказал Пестерев.
По его мнению, несмотря на то, что в Москве сейчас заболеваемость коронавирусом ниже, чем в Санкт-Петербурге, первый удар новой волны примет на себя именно столица.
«Москва – это огромный город, где очень большая плотность населения, это гигантский транспортный хаб и по очень многим факторам Москва всегда принимает на себя первый удар. Если посмотреть статистику прошлых волн – сначала Москва «повышалась», потом регионы повышались, потом Москва «спадала» и регионы спадали», - пояснил врач.
Он также сообщил, что возможное введение новых ограничительных мер будет зависеть от ситуации с вакцинацией и «коллективным иммунитетом».
«Здесь мы ориентируемся на темпы вакцинации, сознательность граждан, на то, какой будет общий иммунитет у наиболее активной прослойки населения, которая ходит на работу и в другие места», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В конце июня врач и телеведущий Александр Мясников сказал «Радиоточке НСН», что вакцинация не остановит осеннюю волну COVID-19 в ноябре.
В конце июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о четвертой волне COVID-19 на Ближнем Востоке и в Северной Африке. При этом отмечалось, что большинство зараженных в этих регионах людей не были вакцинированы.
10 августа Санкт-Петербург вышел на первое место в России по суточному приросту случаев коронавируса. За последние 24 часа в городе на Неве выявлено 1811 новых заболевших COVID-19. В столице – почти на 200 меньше (1639). Для Москвы это минимальное значение с 7 апреля. По данным федерального оперативного штаба, в целом по стране выявлено 21 378 новых случаев коронавируса – это минимум с конца июня.
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