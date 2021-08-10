Врач оценил масштабы осенней волны COVID-19 в России

«Да, все возможно, и, скорее всего, так и будет. Однако здесь надо учитывать несколько факторов. Темпы вакцинации в России возрастают, что не может не радовать, и это все-таки волну немножечко может погасить. В целом, каких-то фантастических цифр от следующей волны не ожидается. Какой конкретно будет рост, станет понятно постфактум, но цифры в целом будут не очень большими. Точнее пока предсказать невозможно, поскольку сейчас на спад идет эта волна», - сказал Пестерев.

По его мнению, несмотря на то, что в Москве сейчас заболеваемость коронавирусом ниже, чем в Санкт-Петербурге, первый удар новой волны примет на себя именно столица.

«Москва – это огромный город, где очень большая плотность населения, это гигантский транспортный хаб и по очень многим факторам Москва всегда принимает на себя первый удар. Если посмотреть статистику прошлых волн – сначала Москва «повышалась», потом регионы повышались, потом Москва «спадала» и регионы спадали», - пояснил врач.

Он также сообщил, что возможное введение новых ограничительных мер будет зависеть от ситуации с вакцинацией и «коллективным иммунитетом».

«Здесь мы ориентируемся на темпы вакцинации, сознательность граждан, на то, какой будет общий иммунитет у наиболее активной прослойки населения, которая ходит на работу и в другие места», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

В конце июня врач и телеведущий Александр Мясников сказал «Радиоточке НСН», что вакцинация не остановит осеннюю волну COVID-19 в ноябре.