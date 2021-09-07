Проценко рассказал, когда в России начнется четвертая волна COVID-19

Четвертая волна коронавируса в России может начаться в конце сентября — начале октября. Такой прогноз дал главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. Он подчеркнул, что все разговоры о новой волне возникают по одной простой причине – «мы находимся на пороге сезонной вспышки заболеваемости, характерной не только для коронавируса.

«Я говорю про грипп и прочие ОРВИ», - заявил Проценко порталу «E1.ru»

Специалист подчеркнул, что предпосылки для ухудшения эпидситуации создают «сочетание начала учебного года, возвращения россиян из отпусков и погоды». При этом, Проценко ещё раз призвал жителей России вакцинироваться.