Проценко рассказал, когда в России начнется четвертая волна COVID-19

Четвертая волна коронавируса в России может начаться в конце сентября — начале октября. Такой прогноз дал главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. Он подчеркнул, что все разговоры о новой волне возникают по одной простой причине – «мы находимся на пороге сезонной вспышки заболеваемости, характерной не только для коронавируса.

«Я говорю про грипп и прочие ОРВИ», - заявил Проценко порталу «E1.ru»

Специалист подчеркнул, что предпосылки для ухудшения эпидситуации создают «сочетание начала учебного года, возвращения россиян из отпусков и погоды». При этом, Проценко ещё раз призвал жителей России вакцинироваться.

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Ранее во вторник, 7 сентября, стало известно, что специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали прибор, который за 27 минут с высокой точностью способен определить наличие COVID-19. Об этом РИА Новости рассказала начальник Управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА, доктор медицинских наук Дарья Крючко.

Она подчеркнула, что в основе прибора – метод изотермической амплификации. Эта диагностическая система в течение 27 минут с высокой степенью достоверности определяет наличие антигена. При этом специалист добавила, что при определенной доработке созданная для определения коронавируса система сможет выявлять и другие антигены.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияЭпидемияЗаболеваниеКоронавирус
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