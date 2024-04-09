«Слишком радикально»: Полный запрет вейпов приведет к росту «черного» рынка

Полный запрет вейпов является слишком радикальной мерой и приведет к росту «черного» рынка, заявил главный редактор отраслевого информационного агентства «Русский табак» Максим Королев в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что депутаты от фракций Госдумы ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди» разработали законопроект о полном запрете розничной продажи в РФ никотиновых и безникотиновых вейпов «в целях народосбережения». Авторы документа привели данные о десятикратном росте числа подростков, использующих вейпы, по сравнению с 2011 годом. В пояснительной записке говорится, что вейпинг пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам, однако он наносит непоправимый вред здоровью. Королев считает, что запрет вейпов не приведет к позитивному результату.