«Слишком радикально»: Полный запрет вейпов приведет к росту «черного» рынка
Россиянам нужно дать возможность использовать альтернативные варианты табачным изделиям, отметил в эфире НСН Максим Королев.
Полный запрет вейпов является слишком радикальной мерой и приведет к росту «черного» рынка, заявил главный редактор отраслевого информационного агентства «Русский табак» Максим Королев в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что депутаты от фракций Госдумы ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди» разработали законопроект о полном запрете розничной продажи в РФ никотиновых и безникотиновых вейпов «в целях народосбережения». Авторы документа привели данные о десятикратном росте числа подростков, использующих вейпы, по сравнению с 2011 годом. В пояснительной записке говорится, что вейпинг пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам, однако он наносит непоправимый вред здоровью. Королев считает, что запрет вейпов не приведет к позитивному результату.
«С одной стороны, запрет – это слишком радикальная мера, потому что это лишит возможности получать никотин без канцерогенов значительное число россиян, а это, по разным оценкам, 30-40 миллионов человек. С другой стороны, сегодня этот рынок практически весь нелегальный, «черный»… Никакие методы борьбы, ни маркировка, ни лицензирование, похоже, не способны справиться с этой проблемой. То, что сейчас в качестве альтернативы получают наши курильщики, которые хотят бросить, тоже не очень понятно... Возможно, это не худшая мера, если это потом позволит вывести легальную продукцию альтернативного назначения, то есть с никотином, но без канцерогенов, без сгораемого табака. Только в этом случае можно было бы такой проект поддерживать», – сказал Королев.
Он отметил, что россиянам нужно дать возможность использовать альтернативные варианты табачным изделиям.
«Есть такой термин «государство-нянька», которое стремится указать все, что нужно делать людям, запретить все, исходя из того, что даже взрослый человек не способен о себе позаботиться. Взрослые люди прекрасно знают, что не надо курить, надо заниматься спортом, правильно питаться и так далее. Это все известные истины. Другое дело, что мы десятилетиями все мужское население подсаживали на никотиновую иглу через службу в армии: там начинали курить почти все. Сейчас нужно дать людям возможность использовать альтернативные варианты, прежде чем просто огульно все запрещать», – резюмировал собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что количество курящих сигареты россиян уменьшилось с 24,2% в 2019 году до 18,7% в 2023 году. При этом в 2022 году сигареты курили 19,2% взрослого населения России. Кроме того, в 2022 году специалисты зафиксировали рост числа курильщиков электронных сигарет и вейпов, передает «Радиоточка НСН».
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