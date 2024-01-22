Доля курящих табак россиян за пять лет снизилась с 24,2% до 18,7% в 2023 году

По данным Росстата, в 2022 году курили сигареты 19,2% взрослого населения России. Кроме того, в 2022 году специалисты зафиксировали рост числа курильщиков электронных систем доставки никотина (ЭСДН, к ним относятся электронные сигареты и вейпы).

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что еще в раннем возрасте детей подсаживают на электронные сигареты с тем, чтобы они затем перешли на курение обычных сигарет, напоминает «Радиоточка НСН».

