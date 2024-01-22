Доля курящих табак россиян за пять лет снизилась с 24,2% до 18,7% в 2023 году
Количество курящих сигареты россиян уменьшилось с 24,2% в 2019 году до 18,7% в прошлом 2023 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на замначальника управления профилактики факторов риска в здравоохранении ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава Виктора Зыкова.
По данным Росстата, в 2022 году курили сигареты 19,2% взрослого населения России. Кроме того, в 2022 году специалисты зафиксировали рост числа курильщиков электронных систем доставки никотина (ЭСДН, к ним относятся электронные сигареты и вейпы).
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что еще в раннем возрасте детей подсаживают на электронные сигареты с тем, чтобы они затем перешли на курение обычных сигарет, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru