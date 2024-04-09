В Госдуме разработали законопроект о полном запрете продажи вейпов

Депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди» разработали законопроект о полном запрете розничной продажи вейпов в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Законопроект предлагает запретить розничную торговлю никотином и его производными (в том числе полученными путем синтеза), никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их доставки. По данным авторов инициативы, на начало 2023 года увеличилось в десять раз (по сравнению с 2011-м) число подростков, использующих вейпы. Вейпинг наносит непоправимый вред здоровью курящего и окружающих его людей, несмотря на то, что он пропагандируется как безопасная альтернатива сигаретам.

Депутаты подчеркивают, что медики выделяют особое заболевание — вейп-ассоциированное повреждение легких, которое по симптомам и проявлениям напоминает пневмонию. Кроме того, от электронных сигарет формируется никотиновая зависимость, и даже безникотиновые жидкости для устройств не безвредны: они состоят из глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов, загустителей, при вдыхании они могут провоцировать тяжелые заболевания легких.

Как напомнили парламентарии, в России уже действуют запреты на выпуск в обращение никотинсодержащей продукции с ароматизаторами и другими добавками, на продажу вейпов несовершеннолетним, на открытую выкладку и демонстрацию подобных устройств и на розничную торговлю ими или их составными частями на ярмарках, выставках и дистанционно. Однако эти запреты «легко обходятся». Депутаты предлагают «в целях народосбережения» установить полный запрет на продажу вейпов на федеральном уровне.

«Хотя такой запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, однако сохранение здоровья нации, особенно молодежи, значительно важнее для будущего нашей страны», — указали авторы инициативы.

По словам одного из разработчиков проекта, главы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, сейчас ведется сбор подписей под инициативой и продолжаются консультации по поводу законопроекта. В скором времени документ внесут в Госдуму.

Ранее спикер Думы Вячеслав Володин предложил закрывать точки продажи вейпов за незаконную продажу продукции несовершеннолетним, а также увеличить штрафы за такое нарушение, напоминает Ura.ru.

