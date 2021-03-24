Назрело и перезрело. «Нищенские» пенсии проиндексируют новой категории россиян

В Совете Федерации предложили механизм повышения эффективности управления многоквартирным домом (МКД). Там считают, что старших по домам нужно освободить от уплаты страховых взносов в социальные фонды с их мизерных вознаграждений. С инициативой внести изменения в Налоговый кодекс выступил зампредседателя палаты молодых законодателей при Совфеде Илья Ножечкин, а куратор инициативы в верхней палате, первый замглавы комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин заявил, что идея должны быть оформлена в законопроект, пишет «Парламентская газета».

Авторы инициативы пояснили, что, как правило, старшими по МКД являются пенсионеры, а отчисления в фонд социального страхования фактически переводит их в разряд работающих пенсионеров, которым не положена индексация пенсий. В результате у людей теряются стимулы заниматься общественно-полезным делом.

Фактически, старшим по многоквартирным домам предлагают вернуть право на индексацию пенсий, с помощью отмены взносов переведя их в категорию неработающих пенсионеров. Инициатива появилась как раз в тот момент, когда вопрос индексации пенсий неработающим пенсионерам в России сдвинулся с мёртвой точки.

Его обещают решить уже в ближайшее время, недавно заявил глава Минтруда Антон Котяков. По словам министра, ведомство подготовило несколько предложений по этому поводу. По некоторым оценкам, работающих пенсионеров в России около 10 млн человек. Индексации пенсий для них были приостановлены президентом РФ Владимиром Путиным в конце декабря 2015 года, чтобы сократить дефицит федерального бюджета. Президент пояснял, что главным условием для возобновления является бюджетная обеспеченность.



Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в начале марта заявила, что индексация работающим пенсионерам может начаться «в следующем бюджетном цикле», не уточнив конкретных сроков. Она отметила, что главное - найти источники финансирования на эти цели, чтобы индексация проводилась ежегодно.

Глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с НСН подчеркнул, что этот вопрос — «один из самых животрепещущих».

«Мы получили ответ, что поручение подготовлено и передано в администрацию президента. После того, как будет принято политическое решение, каким путем идти, будет обнародовано итоговое решение. Вопрос перезрел. В обществе давно назрело серьезное ожидание. Политическая, экономическая ситуация, предвыборная ситуация подталкивают к тому, чтобы решение было принято. Это решение непростое, но, похоже, считают, ищут источники», — сказал парламентарий.