Минтруд подготовил предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что ведомство подготовило ряд предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам. Они направлены на рассмотрение в администрацию президента. Об этом министр труда сообщил в ходе заседания комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

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Котяков также выразил надежду, что обсуждение этого вопроса пройдет в ближайшее время.

Кроме того, глава Минтруда сообщил, материнский капитал в 2020 году получили 1,2 млн семей. Из них более половины — 641 тыс. семей — в проактивном режиме, передает RT.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с НСН ранее рассказал, где взять деньги на индексацию пенсий.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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