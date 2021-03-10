Минтруд подготовил предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам
Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что ведомство подготовило ряд предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам. Они направлены на рассмотрение в администрацию президента. Об этом министр труда сообщил в ходе заседания комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Котяков также выразил надежду, что обсуждение этого вопроса пройдет в ближайшее время.
Кроме того, глава Минтруда сообщил, материнский капитал в 2020 году получили 1,2 млн семей. Из них более половины — 641 тыс. семей — в проактивном режиме, передает RT.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с НСН ранее рассказал, где взять деньги на индексацию пенсий.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 079 / сут.
Умерли
90 275+466 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+13 350 / сут.
- В России за сутки зарегистрировали 9 079 случаев COVID-19
- На 91 году жизни умер актер Николай Сморчков
- Индекс МосБиржи впервые за три недели превысил 3500 пунктов
- Украина зарегистрировала китайскую вакцину от COVID-19
- Минтруд подготовил предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru