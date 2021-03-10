Минтруд подготовил предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

Котяков также выразил надежду, что обсуждение этого вопроса пройдет в ближайшее время.

Кроме того, глава Минтруда сообщил, материнский капитал в 2020 году получили 1,2 млн семей. Из них более половины — 641 тыс. семей — в проактивном режиме, передает RT.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с НСН ранее рассказал, где взять деньги на индексацию пенсий.

