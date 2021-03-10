«Вопрос перезрел». В Госдуме объяснили необходимость индексаций работающим пенсионерам
Глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов в эфире НСН объяснил, что это вопрос «один из самых животрепещущих».
Минтруд подготовил несколько предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам, они направлены в администрацию президента, передает ТАСС. Как сообщил глава Минтруда Антон Котяков, в ведомстве ожидают, что в ближайшее время вопрос будет решен.
Глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов в эфире НСН объяснил, что это вопрос «один из самых животрепещущих».
«Мы получили ответ, что поручение подготовлено и передано в администрацию президента. После того, как будет принято политическое решение, каким путем идти, будет обнародовано итоговое решение. Вопрос перезрел. В обществе давно назрело серьезное ожидание. Политическая, экономическая ситуация, предвыборная ситуация подталкивают к тому, чтобы решение было принято. Это решение непростое, но, похоже, считают, ищут источники», - сказал Нилов.
Он указал, что сегодня работающих пенсионеров, «при том, что работодатель платит за них взносы и подоходный налог, демотивируют дважды».
«Им выплачивают пенсию без учета индексации. Хотя это обязанность государства. И при перерасчете пенсии существует искусственный барьер в три балла. Это максимум 300 рублей. Это нарушение страховых принципов и принципов социальной справедливости. Пенсионер уже заработал пенсию. А продолжая работать, он еще зарабатывает баллы, что позволяет ему пенсию пересчитывать 1 августа каждого года», - отметил депутат.
Ранее Ярослав Нилов в эфире НСН призвал заменить мигрантов на стройках россиянами.
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