«Вопрос перезрел». В Госдуме объяснили необходимость индексаций работающим пенсионерам

«Мы получили ответ, что поручение подготовлено и передано в администрацию президента. После того, как будет принято политическое решение, каким путем идти, будет обнародовано итоговое решение. Вопрос перезрел. В обществе давно назрело серьезное ожидание. Политическая, экономическая ситуация, предвыборная ситуация подталкивают к тому, чтобы решение было принято. Это решение непростое, но, похоже, считают, ищут источники», - сказал Нилов.

Он указал, что сегодня работающих пенсионеров, «при том, что работодатель платит за них взносы и подоходный налог, демотивируют дважды».

«Им выплачивают пенсию без учета индексации. Хотя это обязанность государства. И при перерасчете пенсии существует искусственный барьер в три балла. Это максимум 300 рублей. Это нарушение страховых принципов и принципов социальной справедливости. Пенсионер уже заработал пенсию. А продолжая работать, он еще зарабатывает баллы, что позволяет ему пенсию пересчитывать 1 августа каждого года», - отметил депутат.

Ранее Ярослав Нилов в эфире НСН призвал заменить мигрантов на стройках россиянами.

