«Работает без прибыли!»: Основатель «Теремка» объяснил повышение цен во «Вкусно — и точка»
Сеть быстрого питания слукавила, когда назвала подорожание себестоимости продуктов причиной повышения цен, отметил в эфире НСН Михаил Гончаров.
Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» была вынуждена повысить цены на ряд позиций, потому что с момента открытия она работает в убыток, рассказал основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» с 20 октября повысит цены на шесть позиций в категории бургеров. В компании отметили, что подорожание связано с ростом себестоимости продуктов и составит не более 5-10%. Михаил Гончаров отметил, что сеть изначально открылась с низкими ценами, однако такая модель оказалась убыточной.
«Это повышение, которое необходимо, чтобы компания не работала в убыток. Безусловно, бизнес выполняет социальную задачу, но не надо забывать, что это бизнес. То есть, Пенсионный фонд в любом случае будет работать независимо от того, какого размера пенсия. А бизнес, если он убыточный, работать не будет и закроется. Об этом почему-то часто забывают, и когда компания повышает розничные цены, говорят о том, что для покупателя это вредно. Любой предприниматель мечтает продавать дешевле, но это не всегда возможно с точки зрения бюджета и баланса. «Вкусно — и точка» пытался запуститься с низкими ценами, но продажи по таким ценам показали убыточную модель. Не очень приятно объяснять: «у нас нет прибыли, а мы ее хотим получать». Поэтому проще сказать, что есть инфляция», - сказал Гончаров.
Он отметил, что в дальнейшем «Вкусно — и точка» повысит цены на все меню, однако сеть будет делать это постепенно, чтобы избежать недовольства посетителей.
«Если брать KFC и Бургер Кинг, то они подняли цены гораздо выше, чем поднял в итоге «Вкусно — и точка». Сейчас с этим повышением они выйдут на такой же уровень повышения цен. Думаю, что на остальные позиции цены также поднимутся. В KFC и Бургер Кинг цены выросли от 15% до 25% с февраля. Такие цены оттолкнут какое-то количество людей, возможно 2-3%, но 97% оставшихся клиентов позволят бизнесу существовать. Повышение идет на ряд позиций, потому что шоковое повышение на все позиции может оказать наибольшее влияние. Если все сразу подорожает, то будет всеобщее недовольство. А сейчас недовольство будет у тех клиентов, которые брали конкретно эти шесть позиций. В конце концов цены повысятся на все, но недовольство будет распределено по времени», - резюмировал Гончаров.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность, что «Вкусно – и точка» не сможет удержаться в концепции McDonald’s, поэтому продолжит повышать цены. Он напомнил, что американская компания могла за счет своих ресурсов держать низкие цены, у них были дешевые западные кредиты и преференции, а «Вкусно – и точка» не может себе этого позволить.
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