«Работает без прибыли!»: Основатель «Теремка» объяснил повышение цен во «Вкусно — и точка»

Накануне сообщалось, что сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» с 20 октября повысит цены на шесть позиций в категории бургеров. В компании отметили, что подорожание связано с ростом себестоимости продуктов и составит не более 5-10%. Михаил Гончаров отметил, что сеть изначально открылась с низкими ценами, однако такая модель оказалась убыточной.

«Это повышение, которое необходимо, чтобы компания не работала в убыток. Безусловно, бизнес выполняет социальную задачу, но не надо забывать, что это бизнес. То есть, Пенсионный фонд в любом случае будет работать независимо от того, какого размера пенсия. А бизнес, если он убыточный, работать не будет и закроется. Об этом почему-то часто забывают, и когда компания повышает розничные цены, говорят о том, что для покупателя это вредно. Любой предприниматель мечтает продавать дешевле, но это не всегда возможно с точки зрения бюджета и баланса. «Вкусно — и точка» пытался запуститься с низкими ценами, но продажи по таким ценам показали убыточную модель. Не очень приятно объяснять: «у нас нет прибыли, а мы ее хотим получать». Поэтому проще сказать, что есть инфляция», - сказал Гончаров.

Он отметил, что в дальнейшем «Вкусно — и точка» повысит цены на все меню, однако сеть будет делать это постепенно, чтобы избежать недовольства посетителей.