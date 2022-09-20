«Что-то интересное»: Гендиректор «Вкусно — и точка» объяснил выбор названия

Генеральный директор компании «Вкусно — и точка» Олег Пароев объяснил выбор названия для ресторанов быстрого питания, передает «Вечерняя Москва».



По его словам, название должно было отражать философию преемника McDonald's, но при этом отличаться от других.

«Мы понимали, что любое название на фоне McDonald's будет блеклым. Нам нужно было что-то интересное, чтобы отражало нашу философию», - сказал он.