«Вкусно – и точка» повысит цены на шесть позиций меню

Российская сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно – и точка», которая пришла на смену McDonald's, объявила о повышении цен с 20 октября на шесть позиций в меню из 300, заявили в пресс-службе компании.

«С 20 октября в предприятиях сети вырастут цены на несколько позиций в категории "бургеры", и связано это с ростом себестоимости продуктов», — пояснили в сети ресторанов, сообщает РИА Новости.