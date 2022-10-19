«Вкусно – и точка» повысит цены на шесть позиций меню
Российская сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно – и точка», которая пришла на смену McDonald's, объявила о повышении цен с 20 октября на шесть позиций в меню из 300, заявили в пресс-службе компании.
«С 20 октября в предприятиях сети вырастут цены на несколько позиций в категории "бургеры", и связано это с ростом себестоимости продуктов», — пояснили в сети ресторанов, сообщает РИА Новости.
Там также уточнили, что подорожание составит не более 5-10%.
Как отметили во «Вкусно – и точка», несмотря на это, стоимость сэндвичей в сети остается ниже, чем у конкурентов в данной категории.
Ранее гендиректор «Вкусно - и точка» допустил подорожание картофеля фри, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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