«Вкусно – и точка» повысит цены на шесть позиций меню

Российская сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно – и точка», которая пришла на смену McDonald's, объявила о повышении цен с 20 октября на шесть позиций в меню из 300, заявили в пресс-службе компании.

«С 20 октября в предприятиях сети вырастут цены на несколько позиций в категории "бургеры", и связано это с ростом себестоимости продуктов», — пояснили в сети ресторанов, сообщает РИА Новости.

Бургер «Биг Тейсти» переименуют в «Биг спешл»

Там также уточнили, что подорожание составит не более 5-10%.

Как отметили во «Вкусно – и точка», несмотря на это, стоимость сэндвичей в сети остается ниже, чем у конкурентов в данной категории.

Ранее гендиректор «Вкусно - и точка» допустил подорожание картофеля фри, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РесторанПродуктыЦены На ПродуктыРост Цен
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры