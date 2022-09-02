Картофель-фри появится во всех ресторанах «Вкусно – и точка»
Картофель-фри появится во всех ресторанах «Вкусно — и точка» в течение сентября, сообщает сайт РБК со ссылкой на пресс-службу сети.
Как отмечается, чтобы обеспечить запасы картофеля нужных сортов и размеров, компания начала импортировать часть объема продукции.
Летом «Вкусно — и точка» сообщила об отсутствии в меню ресторанов сети двух видов картофеля— фри и по-деревенски. Компания объяснила это тем, что год был неурожайным для специальных сортов картофеля, который используется при приготовлении картофеля-фри.
Ранее директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что «Вкусно и точка» оставила россиян без картошки-фри ради экономии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,6 млн+50 952 / сут.
Умерли
385 тыс.+91 / сут.
Выздоровели
18,7 млн+37 012 / сут.
- Картофель-фри появится во всех ресторанах «Вкусно – и точка»
- Финская Huhtamaki продала российский бизнес владельцу «Вкусно — и точка»
- СМИ: компания Novelis откажется от российского алюминия
- Убийца «Мисс Кузбасс 2010» получил 12 лет колонии
- Оскар Пиастри заменит Даниэля Риккардо в команде McLaren F1
- Минсельхоз: Россия готова продать до 30 млн тонн зерна
- Замглавы МИД напомнил условия применения Россией ядерного оружия
- Мурашко спрогнозировал дальнейший рост заболеваемости COVID-19 в России
- Министры финансов G7 договорились ввести лимит цен на нефть из России
- СМИ: Зеленский лишил гражданства десятерых украинцев, в том числе детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru