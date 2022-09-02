Картофель-фри появится во всех ресторанах «Вкусно — и точка» в течение сентября, сообщает сайт РБК со ссылкой на пресс-службу сети.

Как отмечается, чтобы обеспечить запасы картофеля нужных сортов и размеров, компания начала импортировать часть объема продукции.