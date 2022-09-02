Картофель-фри появится во всех ресторанах «Вкусно – и точка»

Картофель-фри появится во всех ресторанах «Вкусно — и точка» в течение сентября, сообщает сайт РБК со ссылкой на пресс-службу сети.

Как отмечается, чтобы обеспечить запасы картофеля нужных сортов и размеров, компания начала импортировать часть объема продукции.

Названа проблема с картофелем фри в ресторанах «Вкусно — и точка»

Летом «Вкусно — и точка» сообщила об отсутствии в меню ресторанов сети двух видов картофеля— фри и по-деревенски. Компания объяснила это тем, что год был неурожайным для специальных сортов картофеля, который используется при приготовлении картофеля-фри.

Ранее директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что «Вкусно и точка» оставила россиян без картошки-фри ради экономии.

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ФОТО: РИА Новости
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