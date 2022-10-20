«Минусовая компания»: Ресторатор объяснил рост цен во «Вкусно – и точка»

Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил НСН, что сеть ресторанов «Вкусно – и точка» не ограничится повышением цен на 6 позиций из своего меню.

Ранее стало известно что «Вкусно — и точка» повысит цены на бургеры на 8-10%. К примеру, классический бургер обойдётся в 59 рублей, что на 4 рубля дороже, чем сейчас. «Биг Спешл» будет стоить около 290 рублей вместо 269. Миронов считает, что цены будут расти и дальше.

«"Вкусно – и точка" не сможет удержаться в концепции McDonald’s, поэтому продолжит повышать цены. Американская компания могла за счет своих ресурсов держать низкие цены, у них были западные дешевые кредиты, преференции, а «Вкусно – и точка» не может себе этого позволить. После открытия они были вынуждены оставить старые цены, чтобы не допустить оттока посетителей, избежать серьезный негатив», - сказал Миронов.

Собеседник НСН считает, что повышение цен отразится на посещаемости – люди выберут другие рестораны быстрого питания.

«Все зависит от рентабельности. Думаю, сейчас это минусовая компания. Мы не понимаем их рентабельности, для McDonald’s не так важна была прибыль, они делали акцент на развитии. Часть посетителей после повышения цен выберут другие фаст-фуды», - резюмировал Миронов.

Ранее генеральный директор компании «Вкусно — и точка» Олег Пароев объяснил выбор названия для ресторанов быстрого питания. По его словам, название должно было отражать философию преемника McDonald's, но при этом отличаться от других, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

