К лету не успеем. Эпидемиолог о сроках победы над коронавирусом

«Мы не только лето, а всю оставшуюся жизнь проведем с коронавирусом. Вопрос в другом, как мы с ним будем бороться. Нормально жить мы будет только после того как начнем массово вакцинироваться. Человечество стало вакцинозависимым, потому что общество и политики, которых оно выбирает, не могут позволить, чтобы люди умирали от инфекционных заболеваний. Поэтому очень много средств выделяется на изготовление вакцин, в каждой стране действует национальный календарь прививок. Иначе бы у нас смертность была многократно выше. Два основных достижения медицины – это антисептики и вакцины, которые спасли миллиарды жизней. То же самое и с коронавирусной инфекцией. Думаю, в течение нескольких месяцев, может, до конца года вакцина появится и она перейдет в управляемую инфекцию», - сказал ученый.

По последним данным, в России зарегистрировано 263 тысячи случаев коронавируса, умерли более 2,4 тысячи человек, выздоровели 58,2 тысячи.

