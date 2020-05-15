К лету не успеем. Эпидемиолог о сроках победы над коронавирусом
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в эфире НСН рассказал, когда можно будет с уверенностью говорить о преодолении пандемии.
Наступающее лето россияне проведут с коронавирусом, заявил главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов, передает РИА «Новости».
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН подтвердил этот вывод, подчеркнув, что борьба с коронавирусом будет продолжаться еще очень и очень долго.
«Мы не только лето, а всю оставшуюся жизнь проведем с коронавирусом. Вопрос в другом, как мы с ним будем бороться. Нормально жить мы будет только после того как начнем массово вакцинироваться. Человечество стало вакцинозависимым, потому что общество и политики, которых оно выбирает, не могут позволить, чтобы люди умирали от инфекционных заболеваний. Поэтому очень много средств выделяется на изготовление вакцин, в каждой стране действует национальный календарь прививок. Иначе бы у нас смертность была многократно выше. Два основных достижения медицины – это антисептики и вакцины, которые спасли миллиарды жизней. То же самое и с коронавирусной инфекцией. Думаю, в течение нескольких месяцев, может, до конца года вакцина появится и она перейдет в управляемую инфекцию», - сказал ученый.
По последним данным, в России зарегистрировано 263 тысячи случаев коронавируса, умерли более 2,4 тысячи человек, выздоровели 58,2 тысячи.
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