Назван препарат для успешного лечения коронавируса

Способность полностью подавлять коронавирус выявлена у противомалярийного препарата под названием «мефлохин». Доклинические исследования показали, что это лекарство справляется с коронавирусом через 48 часов с момента инфицирования, - рассказала в пятницу глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. Причем, необходимая для этого доза исчезающе мала: всего два микрограмма на миллилитр. В процессе исследований было установлено, что у подавляющего большинства больных коронавирусом в состоянии средней тяжести лечение мефлохином дало устойчивое улучшение, «регресс или стабилизация изменений в легочной ткани», - заявила Скворцова. По ее словам, 70 процентов пациентов гарантированно избавляются от вируса уже к концу первой недели приема препарата. Как полагают в ФМБА, использование «мефлохина» возможно и для профилактики заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Впрочем, ликовать преждевременно, и выводы относительно воздействия на коронавирус препарата, о котором говорила глава ФМБА, еще не означают полной победы над заболеванием. Во-первых, как следует из заявления Вероники Скворцовой, исцеляет он не всех пациентов. К тому же она отметила некоторые побочные явления, такие как нарушение сна и сердечной деятельности, что сужает горизонт применения препарата. Во-вторых, она ничего не сообщила о его воздействии на пациентов с тяжелым течением заболевания. И в третьих, подавляющее большинство медицинских специалистов выступают за массовую вакцинацию от коронавируса, полагая, что только этот путь приведет к победе над вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом, в частности, заявил в эфире НСН директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Нормально жить мы будет только после того как начнем массово вакцинироваться. Человечество стало вакцинозависимым, потому что общество и политики, которых оно выбирает, не могут позволить, чтобы люди умирали от инфекционных заболеваний. Поэтому очень много средств выделяется на изготовление вакцин, в каждой стране действует национальный календарь прививок. Иначе бы у нас смертность была многократно выше. Два основных достижения медицины – это антисептики и вакцины, которые спасли миллиарды жизней. Думаю, в течение нескольких месяцев, может, до конца года вакцина появится, и она перейдет в управляемую инфекцию».

И не стоит рассчитывать на иммунитет переболевших: как заявила Вероника Скворцова, люди, переболевшие коронавирусом в легкой форме, не имеют антител в концентрации, достаточной для полноценной иммунной защиты. Из тех, кто болел, плазма может быть взята у половины выписывающихся, и только у четверти переболевших достаточно антител для того, чтобы стать донором, - рассказала глава ФМБА.

