Работа и зарплата: В России дефицит кадров влияет на доходы сотрудников
Дефицит кадров в России может привести к падению ВВП, а также заставить работодателей поднимать зарплату сотрудникам.
В 2023 году в России отмечают резкое сокращение кадров. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование научного сотрудника ФГБУН «Институт экономики РАН» Николая Ахапкина.
По мнению исследователя, дефицит работников в России составляет около 4,8 млн человек.
В России валовой внутренний продукт будет снижаться на 1-2 процента в год из-за нехватки кадров, сообщает РБК со ссылкой на прогноз аналитиков консалтинговой компании «Яков и партнеры».
По их мнению, дефицит ожидается на уровне 2-4 млн человек. Наибольшая нехватка — среди работников со средним специальным образованием — от 1,1 до 2,2 миллиона человек. Также не будет хватать от 700 тысяч до 1,4 миллиона специалистов с высшим образованием. Согласно прогнозу, тяжелее всего придется обрабатывающей промышленности (0,8-1,1 миллиона человек), логистике (300–500 тысяч) и торговле (300–500 тысяч).
Зарплаты за год больше всего (до 20%) выросли у дефицитных специальностей - водители грузовых автомобилей, машинисты спецтранспорта, разнорабочие и инженеры, заявила глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с НСН.
«Самые дефицитные профессии сейчас — квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей, машинисты спецтранспорта, разнорабочие и инженеры. Самый высокий спрос на персонал сейчас в промышленности, строительстве и транспортно-логистической сфере. Наш рынок труда перестраивается сейчас с ситуации, когда на первых местах были только позиции людей продающих. Теперь у нас движение в сторону производства и так далее. Если говорить про то, как там растут зарплаты… Если средний рост по стране в районе 6-7%, то по отдельным рабочим специальностям этот рост превышает 20%», - рассказала она.
Также на российском рынке сформировался жуткий дефицит IT-cпециалистов, сообщил председатель правления банка «Тинькофф» Станислав Близнюк, передает РБК.
По его словам, компании в таких условиях вынуждены повышать зарплаты, для некоторых это стало настоящим вызовом. Он также отметил, что качество кадров падает, поэтому ситуация в ближайшее время может усугубиться.
За год в России число вакансий в IT-сфере увеличилось на 10%, сообщается в исследовании SuperJob. Отмечается, что больше всего вырос спрос на специалистов в следующих сферах: разработка и программирование, внедрение и сопровождение программного обеспечения, инжиниринг, информационная безопасность и аналитика.
IT-компании, открывающие представительства в странах СНГ, предпочитают набирать иностранных специалистов при равном уровне компетенции с российскими сотрудниками из-за того, что те просят зарплату на 15-20% меньше, а также из-за значительных налоговых льгот. Об этом НСН заявил операционный директор рекрутингового агентства RecruitIT Александр Крюков.
Он также отметил, что ситуация с зарплатами существенно не изменится.
«Они будут очень неохотно расти при дефиците специалистов. Очень многие уехали, далеко не все возвращаются — с этим и связан дефицит. Никто не готов вкладываться в начинающих специалистов и ждать год-полтора, пока они дойдут до нужного уровня знаний. Все хотят готовых профессионалов, каковых на рынке сейчас очень мало. Будет очень жесткая борьба как за сохранение кадров, так и за набор новых сотрудников. А компании, которые будут выходить на рынок, будут предлагать сотрудникам наименьшие зарплаты, потому что сейчас это основная статья расходов, многие на них экономят», — подытожил он.
Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы hh.ru сообщило, что наиболее востребованными специалистами в России в 2023 году стали менеджеры по продажам, кассиры и водители.
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