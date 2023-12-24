Работа и зарплата: В России дефицит кадров влияет на доходы сотрудников

По мнению исследователя, дефицит работников в России составляет около 4,8 млн человек.

В России валовой внутренний продукт будет снижаться на 1-2 процента в год из-за нехватки кадров, сообщает РБК со ссылкой на прогноз аналитиков консалтинговой компании «Яков и партнеры».



По их мнению, дефицит ожидается на уровне 2-4 млн человек. Наибольшая нехватка — среди работников со средним специальным образованием — от 1,1 до 2,2 миллиона человек. Также не будет хватать от 700 тысяч до 1,4 миллиона специалистов с высшим образованием. Согласно прогнозу, тяжелее всего придется обрабатывающей промышленности (0,8-1,1 миллиона человек), логистике (300–500 тысяч) и торговле (300–500 тысяч).