В IT-отрасли объяснили, как сотрудники вынуждают работодателей поднять им зарплату

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что почти каждый третий российских IT-специалист (35%) столкнулся с падением уровня доходов. Также сотрудники отрасли указали на влияние западных санкций и снижение возможности удаленной работы. Крюков рассказал о схеме, с помощью которой айтишники добиваются индексации зарплат.

«Самостоятельно индексацию компании делают очень неохотно, аргументируя это тем, что сейчас сложные времена, снизилась выручка. Многие организации даже отменяют тринадцатую зарплату. Чтобы добиться прибавки зарплаты, сотрудник находит компанию, которая открывает соответствующую вакансию, откликается на нее, проходит все этапы собеседования и получает оффер на сумму, большую, чем зарабатывает сейчас. После этого он идет с этим оффером к своему работодателю и показывает, насколько его оценил рынок. Текущий работодатель, понимая, что сейчас не время терять столь ценного работника и что поиск нового специалиста будет долгим и дорогим, идет на переговоры и повышает зарплату сотруднику, который принес оффер. Сейчас это происходит повсеместно — идет очень серьезная борьба за кадры, и ни одна компания не хочет терять сотрудников, которые у нее сейчас есть», — сказал Крюков.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство поддерживает идею по созданию в России кибервойск при условии сохранения отсрочек от армии для сотрудников аккредитованных IT-компаний.

