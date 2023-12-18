Аналитики назвали самую востребованную профессию в России

Вакансии на должность менеджера по продажами размещались 750 тысяч раз (7,5% от всех предложений). По сравнению с предыдущим годом их количество увеличилось в полтора раза, средняя зарплата также выросла на 8800 рублей и составила 71800 рублей.

Прирост вакансий на должность продавцов и кассиров составил 42% (675 тысяч предложений о работе), предлагаемая зарплата — 40700 рублей. Что же касается водителей, их востребованность увеличилась в полтора раза (430 тысяч вакансий), а уровень зарплат поднялся сразу на 19 тысяч рублей (до 88800 рублей).

Также в рейтинг популярных профессий попали бухгалтеры (2,7% вакансий), повара (2,2%), операторы колл-центров (2,1%), упаковщики-комплектовщики (2%), врачи (1,9%), кладовщики (1,8%) и инженеры-конструкторы (1,7%).

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что колледжи Департамента образования и науки Москвы с начала учебного года провели более 1500 мероприятий для студентов и преподавателей с участием партнеров-работодателей.

