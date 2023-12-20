SuperJob: Зарплаты за 2023 год больше всего выросли у водителей и инженеров
Глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила НСН, что по отдельным рабочим специальностям рост составил 20%, средний рост по стране – 7%.
Зарплаты за год больше всего (до 20%) выросли у дефицитных специальностей - водители грузовых автомобилей, машинисты спецтранспорта, разнорабочие и инженеры, заявила глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с НСН.
«Самые дефицитные профессии сейчас — квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей, машинисты спецтранспорта, разнорабочие и инженеры. Самый высокий спрос на персонал сейчас в промышленности, строительстве и транспортно-логистической сфере. Наш рынок труда перестраивается сейчас с ситуации, когда на первых местах были только позиции людей продающих. Теперь у нас движение в сторону производства и так далее. Если говорить про то, как там растут зарплаты… Если средний рост по стране в районе 6-7%, то по отдельным рабочим специальностям этот рост превышает 20%», - рассказала она.
По ее словам, сегодня максимальные предложения по зарплате для некоторых квалифицированных рабочих зачастую значительно выше, чем предложения для «белых воротничков».
«На рынке труда сегодня фиксируется нарастающий дефицит рабочей силы, усиливающийся конкуренцией между отраслями за персонал, а также рост заработных плат. Максимальные предложения для некоторых квалифицированных рабочих иногда значительно выше, чем предложения для «белых воротничков», иногда выше, чем максимальные предложения для инженерно-технических работников. Хотя ИТР — тоже достаточно востребованная дефицитная позиция», - добавила собеседница НСН.
Из «белых воротничков» в Россию вернулась примерно половина, поскольку они могут удаленно работать в российских компаниях из-за рубежа, чего нельзя сказать о «синих воротничках» — уже 80-90% из них вернулись на Родину. Об этом «Радиоточке НСН» ранее заявил основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.
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