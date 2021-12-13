«Одобрения не получилось»: В Госдуме объяснили отказ от QR-кодов в транспорте

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте одиозен и не мотивирован. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что с рассмотрения планируют снять законопроект о QR-кодах на транспорте. По его словам, во время обсуждения вопроса было учтено мнение граждан и региональных властей. При этом в повестке остается законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Куринный считает, что этот закон необходимо смягчать.