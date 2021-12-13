«Одобрения не получилось»: В Госдуме объяснили отказ от QR-кодов в транспорте
Депутат Алексей Куринный надеется, что другой закон о введении QR-кодов - в общественных местах - будет смягчен.
Законопроект о введении QR-кодов на транспорте одиозен и не мотивирован. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что с рассмотрения планируют снять законопроект о QR-кодах на транспорте. По его словам, во время обсуждения вопроса было учтено мнение граждан и региональных властей. При этом в повестке остается законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Куринный считает, что этот закон необходимо смягчать.
«Я надеюсь, что первый проект о внесении изменений в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, если будет приниматься, то претерпит существенные изменения. Но законопроект о введении QR-кодов на транспорте абсолютно непопулярен и противоречит здравому смыслу. Поэтому от него отказались», - рассказал он.
По словам Куринного, был проведен мониторинг позиции россиян по вопросу отношения к введению QR-кодов.
«Это и активность граждан, и результаты голосования законодательных собраний, где тотального одобрения, которое ожидалось – не получилось. Где-то половина депутатов была против QR-кодов, где-то – треть. Собирались подписи, проводились социологические замеры. Все это позволило сделать сейчас первый шаг – снять с рассмотрения наиболее одиозный немотивированный законопроект. Надеюсь, что проект о введении QR-кодов в общественных местах, если и будет продавливаться, то хотя бы будет значительно смягчен», - заключил он.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что ввести обязательные QR-коды в общественных местах хотят в целях создания безопасной жизни для людей, но россияне все превращают в беспорядок.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+29 558 / сут.
Умерли
291 тыс.+1 121 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+28 561 / сут.
- СМИ: Количество пострадавших при взрыве в Серпуховском монастыре выросло до десяти
- СМИ: Устроивший взрыв в монастыре в Серпухове скончался
- СК возбудил уголовное дело после взрыва в Серпуховском монастыре
- В России начнут выдавать COVID-сертификаты привитым иностранными вакцинами
- В МИД пригрозили военным ответом НАТО и США
- В России подтвердилось 16 случаев заражения штаммом «Омикрон»
- Мужчина ранил из травматического пистолета пять охранников ночного клуба под Курском
- МВД: Взрыв в Серпуховском монастыре устроил выпускник православной гимназии
- ФСБ задержала 106 сторонников украинской неонацистской группировки
- Источник рассказал о мотивах устроившего взрыв в Серпуховском женском монастыре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru