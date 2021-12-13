«Одобрения не получилось»: В Госдуме объяснили отказ от QR-кодов в транспорте

Депутат Алексей Куринный надеется, что другой закон о введении QR-кодов - в общественных местах - будет смягчен. 


Законопроект о введении QR-кодов на транспорте одиозен и не мотивирован. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что с рассмотрения планируют снять законопроект о QR-кодах на транспорте. По его словам, во время обсуждения вопроса было учтено мнение граждан и региональных властей. При этом в повестке остается законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Куринный считает, что этот закон необходимо смягчать.

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«Я надеюсь, что первый проект о внесении изменений в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, если будет приниматься, то претерпит существенные изменения. Но законопроект о введении QR-кодов на транспорте абсолютно непопулярен и противоречит здравому смыслу. Поэтому от него отказались», - рассказал он.

По словам Куринного, был проведен мониторинг позиции россиян по вопросу отношения к введению QR-кодов.

«Это и активность граждан, и результаты голосования законодательных собраний, где тотального одобрения, которое ожидалось – не получилось. Где-то половина депутатов была против QR-кодов, где-то – треть. Собирались подписи, проводились социологические замеры. Все это позволило сделать сейчас первый шаг – снять с рассмотрения наиболее одиозный немотивированный законопроект. Надеюсь, что проект о введении QR-кодов в общественных местах, если и будет продавливаться, то хотя бы будет значительно смягчен», - заключил он.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что ввести обязательные QR-коды в общественных местах хотят в целях создания безопасной жизни для людей, но россияне все превращают в беспорядок.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:КоронавирусЗаконопроектГосдумаТранспортQR-код
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