Песков прокомментировал снятие с рассмотрения законопроекта о QR-кодах на транспорте

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что нужна скрупулезная доработка законопроекта о QR-кодах на транспорте, сообщает РИА Новости.

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По его словам, документ не может гарантировать отсутствие негативных последствий для граждан и решение о снятии его с рассмотрения было принято «в русле позиции Владимира Путина».

«Президент с самого начала заявил о своей принципиальной позиции. Интересы людей являются абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных сложных законопроектов», - заключил представитель Кремля.

Ранее глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев заявил, что законопроект, предусматривающий ввод QR-кодов на поездах дальнего следования и авиарейсах, отправят на доработку.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектДмитрий ПесковОбщественный ТранспортQR-код
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