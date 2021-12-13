Песков прокомментировал снятие с рассмотрения законопроекта о QR-кодах на транспорте

По его словам, документ не может гарантировать отсутствие негативных последствий для граждан и решение о снятии его с рассмотрения было принято «в русле позиции Владимира Путина».

«Президент с самого начала заявил о своей принципиальной позиции. Интересы людей являются абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных сложных законопроектов», - заключил представитель Кремля.

Ранее глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев заявил, что законопроект, предусматривающий ввод QR-кодов на поездах дальнего следования и авиарейсах, отправят на доработку.