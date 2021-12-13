«Хотя бы маски носить»: В Госдуме связали закон о QR-кодах с российской «ментальностью»
Необходимо изменить безалаберное отношение россиян к санитарным мерам, отметила депутат Татьяна Соломатина.
Сам факт возможности введения законопроекта о QR-кодах на транспорте уже привел к увеличению количества вакцинированных в России, рассказала зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проект закона о введении системы QR-кодов на транспорте в России снимут с рассмотрения.
«Вопросов действительно было очень много, как это сделать. Для меня, как для доктора, был вопрос, как технически это выполнить. Но даже само введение на рассмотрение этого законопроекта очень многих людей сегодня сподвигло на изменение своего отношения к вакцинации. Широкое обсуждение данного вопроса тоже повлияло. Мы всегда думаем: "Это коснется всех, кого угодно, только не меня". Это психология такая. Но коснется всех: мы либо [вакцинируемся], либо все должны переболеть, причем кто-то получит постковидный синдром, а кто-то может расстаться с жизнью. И эту информацию до людей надо донести, чтобы каждый все-таки выбрал, на что он готов пойти для сохранения своей жизни и жизни людей, его окружающих», - добавила она.
По словам Соломатиной, россиянам необходимо привыкнуть хотя бы к обязательному ношению масок.
«Что касается общественных мест – каждый из нас делает свой выбор. Для привитого человека важно знать, что вокруг него в общественном месте люди, защищенные иммунологически. А вообще соблюдение санитарно-эпидемических правил на 50% защищает каждого из нас от опасности заражения. Но мы забываем и это делать. Когда в нашу голову, в нашу ментальность войдет, что маска – это обязательное средство для предотвращения вирусной инфекции? Даже мне, врачу, это сделать было сложно, но сегодня для меня выйти без маски на улицу – это почти как голой быть. "Ой, маски нет, надо вернуться и надеть". Когда мы привыкнем к этому, когда это станет хорошим тоном, то будет здорово. Но сколько времени потребуется на выработку такого отношения даже не к себе, а к окружающим – это вопрос пока открытый», - заключила депутат.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» может вытеснить доминирующий в мире вариант «дельта».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru