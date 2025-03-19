Пятёрка за послушание: Заслуженного учителя насторожили оценки поведения для школьников

Министр просвещения Сергей Кравцов не исключил того, что с сентября российские учебные заведения вернуться к практике, которую отменили в 1980-х годах, и будут оценивать поведение школьников. По его словам, сейчас министерство должно проработать этот вопрос и понять, пойдет ли подобная практика на пользу, передает РИА Новости. Ямбург признался, что не восторге от этой идеи.

«Я с большим скепсисом отношусь к этой инициативе, потому что, на самом деле, такая оценка может стать способом давления учителя на ребенка. Представьте себе: независимо мыслящий школьник высказывает идеи, которые не совпадают с точкой зрения учителя. А педагог при этом снижает оценку за поведение, потому что ребенок не проявляет должное послушание. В эпоху фейков и всяческих подстав главное - это развитие в детях критического мышления, которое невозможно в такой ситуации», - подчеркнул заслуженный учитель РФ.

Кроме того, по мнению Евгения Ямбурга, современные школы уже обладают достаточным набором инструментов для того, чтобы поддерживать дисциплину.

«Конечно, в школах есть ребята малоуправляемые, которые могут позволить себе срывать уроки, кричать, мешать одноклассникам. Эти моменты тоже необходимо регулировать, чтобы поддерживать дисциплину, которую в школе никто не отменял. Но для этого и так существует довольно широкий набор инструментов. Например, это выговор, который может объявить администрация школы, постановка на профилактический учет в инспекции по делам несовершеннолетних. На самом деле, инструментов хватает», - считает собеседник НСН.