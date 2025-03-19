Пятёрка за послушание: Заслуженного учителя насторожили оценки поведения для школьников
Член-корреспондент Российской академии образования Евгений Ямбург заявил НСН, что даже в советское время оценка поведения часто была способом давления учителя на ребенка, особенно в старших классах.
Введение системы оценок за поведение в школах помешает развивать у учеников критическое мышление, поскольку педагоги получат возможность давить на ребенка, заявил в эфире НСН заслуженный учитель РФ, член-корреспондент Российской академии образования Евгений Ямбург.
Министр просвещения Сергей Кравцов не исключил того, что с сентября российские учебные заведения вернуться к практике, которую отменили в 1980-х годах, и будут оценивать поведение школьников. По его словам, сейчас министерство должно проработать этот вопрос и понять, пойдет ли подобная практика на пользу, передает РИА Новости. Ямбург признался, что не восторге от этой идеи.
«Я с большим скепсисом отношусь к этой инициативе, потому что, на самом деле, такая оценка может стать способом давления учителя на ребенка. Представьте себе: независимо мыслящий школьник высказывает идеи, которые не совпадают с точкой зрения учителя. А педагог при этом снижает оценку за поведение, потому что ребенок не проявляет должное послушание. В эпоху фейков и всяческих подстав главное - это развитие в детях критического мышления, которое невозможно в такой ситуации», - подчеркнул заслуженный учитель РФ.
Кроме того, по мнению Евгения Ямбурга, современные школы уже обладают достаточным набором инструментов для того, чтобы поддерживать дисциплину.
«Конечно, в школах есть ребята малоуправляемые, которые могут позволить себе срывать уроки, кричать, мешать одноклассникам. Эти моменты тоже необходимо регулировать, чтобы поддерживать дисциплину, которую в школе никто не отменял. Но для этого и так существует довольно широкий набор инструментов. Например, это выговор, который может объявить администрация школы, постановка на профилактический учет в инспекции по делам несовершеннолетних. На самом деле, инструментов хватает», - считает собеседник НСН.
Он также подчеркнул, что в советское время низкие оценки по поведению и плохая характеристика могли привести к тому, что выпускнику школы был закрыт путь в хороший вуз.
«Все хотят какой-то волшебной палочки: введем оценку по поведению, и все будет хорошо. Но в жизни так не бывает. Даже в советское время эта оценка часто была способом давления учителя на ребенка, особенно в старших классах. Напомню, что в советское время к аттестату обязательно прилагалась характеристика, которую учитывали при поступлении в вуз. В престижный университет с плохой характеристикой путь был закрыт», - заключил Ямбург.
В декабре 2024 года о возвращении системы оценок за поведение в школах высказался президент РФ Владимир Путин. По его мнению, обсуждать вопрос нужно с родителями и учителями, и если оценку вернут, то «нужно, чтобы она на что-то влияла... была равноценной с другими оценками».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Агент Овечкина поддержал идею Путина о матчах между игроками КХЛ и НХЛ
- Суд на два месяца арестовал стендап-комика Останина по делу о разжигании ненависти
- Песков: Путин и Трамп не обсуждали смену власти на Украине
- Андреасян заявил, что не получает денег от государства для своих кинопроектов около восьми лет
- Путин: Российские войска завершают разгром группировки ВСУ в Курской области
- Путин не отменял команду прекратить огонь по энергоинфраструктуре Украины
- Галь Гадот получила именную звезду на Аллее славы в Голливуде
- Алексея Нечаева единогласно переизбрали председателем партии «Новые люди»
- В Минэнерго заявили, что в России подорожала добыча нефти
- Песков: Москва довела до Вашингтона все нюансы, касающиеся возможного перемирия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru