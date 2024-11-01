Не хулиганил — поступишь: Хорошее поведение предложили учитывать при поступлении
Отметки за поведение возвращать в школы рано — нужно сначала определиться с тем, что считать хорошим поведением, сказала НСН Надежда Перфилова.
Запрещать за неуды по поведению в школе сдавать экзамены не стоит, однако можно начислять дополнительные баллы воспитанным абитуриентам при поступлении в вуз. Об этом НСН заявила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.
Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров ранее обратился к министру просвещения России Сергею Кравцову с просьбой возродить в школах систему начисления оценок за поведение. Об этом сообщил телеканал RT. Леткова положительно отнеслась к инициативе депутата и предложила начислять за примерное поведение дополнительные баллы при зачислении в вузы.
«Подобные инициативы звучат уже не впервые, и родители их поддерживают. Поведение — тоже важная составляющая часть воспитания и образования. Школа должна не только дать знания, но и научить ребенка правильно вести себя в социуме. Когда дети не знают никаких границ, это абсолютно недопустимо. Было даже предложение не допускать детей, у которых плохая оценка за поведение, до экзаменов, но с этим я не согласна — до экзаменов нужно допускать всех, поскольку многие шебутные троечники в будущем станут хорошими людьми, но можно за поведение начислять дополнительные баллы при поступлении в вузы, как за волонтерство, например. Это будет очень серьезным стимулом для ребят. У двоечников шансов не будет даже при идеальном поведении, а при более-менее нормальной учебе и отличном поведении шансы на поступление увеличатся, дополнительные два-три балла при поступлении лишними не будут. При этом смешивать отметки за учебу и за поведение нельзя», — сказала Леткова.
Не согласилась с главой ассоциации директор школы № 2098 Надежда Перфилова. По ее мнению, оценки за поведение вводить нельзя, пока нет четких критериев, какое поведение можно считать приемлемым.
«Прежде чем выходить на какие-то новшества или вводить то, что было раньше, надо понимать, что называть удовлетворительным, хорошим или отличным поведением. Сколько людей, столько и мнений, это все должно быть очень четко прописано. Я сегодня не готова оценить поведение ребенка как директор и учитель, потому что бывают отклонения в здоровье у детей, бывают эмоциональные ситуации в семье. Вводить оценки за поведение нельзя, пока не появятся соответствующие критерии», — отметила педагог.
По словам собеседницы НСН, было бы неплохо оценивать отношение родителей к детям.
«Я бы сначала ввела оценку для родителей. Воспитательная сторона любого нововведения должна быть принята обществом, в частности, родителями, потому что родители и педагоги с двух сторон воздействуют на ребенка и должны договориться. Ну поставили неудовлетворительную отметку за поведение — и дальше что? Если ведется профилактическая работа в школе, то я не вижу необходимости в такой оценке. Если есть отступления от норм, мы приглашаем родителей, другие организации, которые вмешиваются в эту ситуацию и стараются ее исправить», — подытожила она.
Ранее Кравцов заявил, что Минпросвещения не против введения оценок за поведение в школах, но нужно определить четкие критерии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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