Не хулиганил — поступишь: Хорошее поведение предложили учитывать при поступлении

«Подобные инициативы звучат уже не впервые, и родители их поддерживают. Поведение — тоже важная составляющая часть воспитания и образования. Школа должна не только дать знания, но и научить ребенка правильно вести себя в социуме. Когда дети не знают никаких границ, это абсолютно недопустимо. Было даже предложение не допускать детей, у которых плохая оценка за поведение, до экзаменов, но с этим я не согласна — до экзаменов нужно допускать всех, поскольку многие шебутные троечники в будущем станут хорошими людьми, но можно за поведение начислять дополнительные баллы при поступлении в вузы, как за волонтерство, например. Это будет очень серьезным стимулом для ребят. У двоечников шансов не будет даже при идеальном поведении, а при более-менее нормальной учебе и отличном поведении шансы на поступление увеличатся, дополнительные два-три балла при поступлении лишними не будут. При этом смешивать отметки за учебу и за поведение нельзя», — сказала Леткова.

Не согласилась с главой ассоциации директор школы № 2098 Надежда Перфилова. По ее мнению, оценки за поведение вводить нельзя, пока нет четких критериев, какое поведение можно считать приемлемым.

«Прежде чем выходить на какие-то новшества или вводить то, что было раньше, надо понимать, что называть удовлетворительным, хорошим или отличным поведением. Сколько людей, столько и мнений, это все должно быть очень четко прописано. Я сегодня не готова оценить поведение ребенка как директор и учитель, потому что бывают отклонения в здоровье у детей, бывают эмоциональные ситуации в семье. Вводить оценки за поведение нельзя, пока не появятся соответствующие критерии», — отметила педагог.

По словам собеседницы НСН, было бы неплохо оценивать отношение родителей к детям.

«Я бы сначала ввела оценку для родителей. Воспитательная сторона любого нововведения должна быть принята обществом, в частности, родителями, потому что родители и педагоги с двух сторон воздействуют на ребенка и должны договориться. Ну поставили неудовлетворительную отметку за поведение — и дальше что? Если ведется профилактическая работа в школе, то я не вижу необходимости в такой оценке. Если есть отступления от норм, мы приглашаем родителей, другие организации, которые вмешиваются в эту ситуацию и стараются ее исправить», — подытожила она.

Ранее Кравцов заявил, что Минпросвещения не против введения оценок за поведение в школах, но нужно определить четкие критерии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

