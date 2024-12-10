Путин призвал обсудить возвращение оценки за поведение в школе

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) он отметил, что возвращение такой оценки следует обсуждать «со специалистами и с родительским сообществом».

«Если оценка за поведение будет возвращена, то нужно, чтобы она на что-то влияла... была равноценной с другими оценками», - указал глава государства.

Путин также добавил, что не знал об отсутствии в школах оценки за поведение.

Ранее председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова заявила «Радиоточке НСН», что отметки за поведение возвращать в школы рано — нужно сначала определиться с тем, что считать хорошим поведением.

