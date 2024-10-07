«Я ж мать!»: Милонов усомнился, что штрафы остановят травлю учителей

Штрафы не смогут системно решить проблему с публичным оскорблением и унижением учителей, заявил в интервью НСН заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Депутаты от партии «Справедливая Россия – За правду» ранее предложили ввести штрафы за оскорбление учителей: до 30 тыс. рублей для граждан, до 200 тыс. рублей для должностных лиц и до 700 тыс. рублей для организаций. Лидер фракции СРЗП Сергей Миронов отметил, что сегодня закон на стороне учеников и их родителей, а не учителей, которых следует защитить от агрессии, травли, хамства и унижения.