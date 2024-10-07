«Я ж мать!»: Милонов усомнился, что штрафы остановят травлю учителей
Для решения проблемы надо изменить поведение учеников и вернуть авторитет школы, а не только штрафовать родителей, которые зачастую имеют «зачаточную степень культуры» и конфликтуют с учителями, сказал в эфире НСН Виталий Милонов.
Штрафы не смогут системно решить проблему с публичным оскорблением и унижением учителей, заявил в интервью НСН заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Депутаты от партии «Справедливая Россия – За правду» ранее предложили ввести штрафы за оскорбление учителей: до 30 тыс. рублей для граждан, до 200 тыс. рублей для должностных лиц и до 700 тыс. рублей для организаций. Лидер фракции СРЗП Сергей Миронов отметил, что сегодня закон на стороне учеников и их родителей, а не учителей, которых следует защитить от агрессии, травли, хамства и унижения.
«Это не системный подход, поскольку наша задача не в том, чтобы оштрафовать родителей, а чтобы ученики вели себя адекватно, чтобы школа вернула авторитет и можно было бы применять педагогические методы воздействия. К сожалению, у нас на системном уровне учитель не защищен от хамства ученика и ничего не может сделать, потому что, такое поведение школьников зачастую связано с тем, что родители этого ученика имеют зачаточную степень культуры и образования. Если ты делаешь замечание ученику, прибегает сумасшедшая "я ж мать" или какой-нибудь родитель, который параллельно является частным клиентом салонов "Красное и белое", и начинает отстаивать свою правду», - возмутился Милонов.
При этом он отметил, что не очень понятно, кто конкретно будет платить эти штрафы.
«Есть проблема с неадекватным поведением учеников, а эти штрафы явно не распространяются на учеников. Не очень понятно, о ком идет речь в инициативе "Справедливой России", из-за определенного популистского ража мы можем не решить проблему, и она так и останется», - предупредил собеседник НСН.
Клинический психолог Александра Изюменко ранее заявила на пресс-конференции в НСН, что важно отделять травлю и буллинг в школах от конфликта. По ее словам, при травле всегда есть жертва и преследователь, а при конфликте – его стороны остаются на одном уровне.
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