Путин рассказал, что спит по шесть часов в день
1 июня 202318:45
Президент России Владимир Путин признался, что спит по шесть часов, и старается поддерживать свою физическую форму занятиями спортом. Его слова приводит РИА Новости.
«Сплю, ну в общем, немного наверное, 6-7 часов, 6 в основном сплю. Сегодня, правда, спал гораздо меньше, так получилось», - сказал он.
При этом российский лидер отметил, что у него «достаточно однообразный» рабочий график.
«Я в отличие от некоторых известных вам людей стараюсь не бросать заниматься спортом, и это помогает в работе», - добавил Путин.
Ранее он рассказал, кого считает главнее себя, а также назвал самое большое счастье.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru