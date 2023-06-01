Путин рассказал, что спит по шесть часов в день

Президент России Владимир Путин признался, что спит по шесть часов, и старается поддерживать свою физическую форму занятиями спортом. Его слова приводит РИА Новости.

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«Сплю, ну в общем, немного наверное, 6-7 часов, 6 в основном сплю. Сегодня, правда, спал гораздо меньше, так получилось», - сказал он.

При этом российский лидер отметил, что у него «достаточно однообразный» рабочий график.

«Я в отличие от некоторых известных вам людей стараюсь не бросать заниматься спортом, и это помогает в работе», - добавил Путин.

Ранее он рассказал, кого считает главнее себя, а также назвал самое большое счастье.

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ФОТО: kremlin.ru
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