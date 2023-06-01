Вучич объяснил, почему не говорил с Путиным больше года

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не имел возможности провести разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным уже больше года. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете la Stampa.

При этом, по словам Вучича, он имел очные контакты с рядом лидеров Евросоюза, которые ездили к президенту РФ или беседовали с ним. Таким образом, как заметил сербский лидер, в ЕС позволяют себе делать то, что запрещают Белграду.

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Именно по этой причине, по словам Вучича, он не разговаривал с Путиным больше года. Как напоминает RT, в сентябре прошлого года сербский лидер заявил, что ЕС потребовал от Белграда выбрать сторону в отношении Москвы.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на этой неделе президент Сербии проводит встречи с послами России и Китая в свете обострения на севере Косова.

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ФОТО: kremlin.ru
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