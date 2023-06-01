Вучич объяснил, почему не говорил с Путиным больше года

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не имел возможности провести разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным уже больше года. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете la Stampa.

При этом, по словам Вучича, он имел очные контакты с рядом лидеров Евросоюза, которые ездили к президенту РФ или беседовали с ним. Таким образом, как заметил сербский лидер, в ЕС позволяют себе делать то, что запрещают Белграду.