Силы ПВО за семь часов сбила 18 беспилотников ВСУ
Российские средства ПВО в течение семи часов уничтожили 18 беспилотников самолетного типа над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атаки были отражены в период с 13:00 до 20:00 мск. Больше всего беспилотников было сбито над Белгородской областью — шесть аппаратов. Еще четыре беспилотника уничтожены над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря, три — над Брянской областью и один — над Курской областью. Иных подробностей в сообщении не приводится, отмечает RT.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
