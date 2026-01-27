Силы ПВО за семь часов сбила 18 беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО в течение семи часов уничтожили 18 беспилотников самолетного типа над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атаки были отражены в период с 13:00 до 20:00 мск. Больше всего беспилотников было сбито над Белгородской областью — шесть аппаратов. Еще четыре беспилотника уничтожены над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря, три — над Брянской областью и один — над Курской областью. Иных подробностей в сообщении не приводится, отмечает RT.

Над регионами России уничтожили 40 украинских БПЛА

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиВСУПВО

