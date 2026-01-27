Военный конфликт на Украине может завершиться до 1 ноября 2027 года. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии, комментируя решение Евросоюза о поэтапном отказе от поставок российского газа.

По его словам, после окончания боевых действий европейские страны начнут быстро восстанавливать экономические связи с Россией. Премьер выразил уверенность, что отказ от российской энергетики наносит серьезный ущерб экономике ЕС, и назвал такую политику губительной. Он подчеркнул, что подобную точку зрения разделяют не только отдельные политики, но и экономисты в странах Евросоюза.