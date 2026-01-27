В 2025 году из украинского плена вернулись более 1,8 тысячи российских военных

В 2025 году в результате обменов из украинского плена вернулись свыше 1,8 тысячи российских военнослужащих. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, выступая на расширенном заседании профильного комитета Госдумы.

По ее словам, при рассмотрении обращений граждан и в ходе переговорной работы удалось принять участие в освобождении 1851 человека. Отмечается, что достигнутый результат стал возможен благодаря совместным усилиям руководства страны, профильных ведомств, спецслужб, участников переговорных форматов и международных гуманитарных организаций.