В 2025 году из украинского плена вернулись более 1,8 тысячи российских военных
В 2025 году в результате обменов из украинского плена вернулись свыше 1,8 тысячи российских военнослужащих. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, выступая на расширенном заседании профильного комитета Госдумы.
По ее словам, при рассмотрении обращений граждан и в ходе переговорной работы удалось принять участие в освобождении 1851 человека. Отмечается, что достигнутый результат стал возможен благодаря совместным усилиям руководства страны, профильных ведомств, спецслужб, участников переговорных форматов и международных гуманитарных организаций.
Омбудсмен также заявила о необходимости разработки государственных программ поддержки людей, покинувших территорию Украины в период специальной военной операции и в настоящее время находящихся в России. По ее словам, при посещении пунктов временного размещения регулярно выявляются граждане, прибывшие в 2022–2023 годах, которые не имеют возможности ни вернуться обратно, ни получить системную поддержку в России.
Помимо этого, было предложено рассмотреть вопрос об открытии хотя бы одного пункта пропуска на границе с Украиной для воссоединения семей. Как уточняется, у значительного числа российских граждан, остающихся на украинской территории, истек срок действия загранпаспортов, что лишает их возможности выехать даже через третьи страны. За последний год, по данным омбудсмена, при взаимодействии сторон удалось воссоединить более 50 семей, разлученных из-за конфликта, передает «Радиоточка НСН».
