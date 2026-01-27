Трамп заявил об «очень хороших событиях» на переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил о позитивных сдвигах в ходе текущих переговоров по урегулированию конфликта на Украине, не раскрыв при этом каких-либо подробностей. Об этом он заявил, общаясь с журналистами у Белого дома.

По словам американского лидера, в рамках переговорного процесса «происходят очень хорошие события». При этом он воздержался от комментариев о содержании обсуждений и возможных договоренностях сторон.