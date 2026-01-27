Трамп заявил об «очень хороших событиях» на переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил о позитивных сдвигах в ходе текущих переговоров по урегулированию конфликта на Украине, не раскрыв при этом каких-либо подробностей. Об этом он заявил, общаясь с журналистами у Белого дома.

По словам американского лидера, в рамках переговорного процесса «происходят очень хорошие события». При этом он воздержался от комментариев о содержании обсуждений и возможных договоренностях сторон.

В Верховной раде заявили, что США поставили дедлайн по переговорам по Украине

23 и 24 января в Абу-Даби прошли закрытые переговоры, на которых основным и наиболее сложным вопросом стала тема территорий. Администрация США охарактеризовала первый день консультаций как «продуктивный», однако достижения компромисса по ключевым вопросам зафиксировано не было.

Президент Украины подтвердил отсутствие договоренностей, заявив, что Киев не намерен отказываться от территориальных претензий ни при каких условиях. В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что вопросы, связанные с «формулой Анкориджа», имеют принципиальное значение для российской стороны, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры