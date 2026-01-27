Кыргызстан подал иск в Суд ЕАЭС (Евразийский экономический союз) к России из-за отказов выдавать полисы ОМС членам семей трудовых мигрантов. Об этом стало известно 27 января на заседании комитета Жогорку Кенеша (парламента страны) по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам, сообщает агентство 24.kg. По его словам, в ЕАЭС действует соглашение, по которому полис ОМС должен выдаваться не только работающим в России гражданам стран союза, но и членам их семей. Однако Матвее усомнился в том, что такая обязанность прописана в соглашении.

«Я посмотрел соглашение и не увидел там обязанности по приобретению медицинских полисов для членов семей трудовых мигрантов. Для стран ЕАЭС есть определенные преференции. В частности, они не должны приобретать трудовые патенты. В любом случае вопрос обеспечения тех, кто у нас работает легально, медицинскими полисами, это вопрос к работодателям», - сказал он.