В иске Киргизии против России из-за полисов ОМС усмотрели провокацию
Решение суда ЕАЭС по иску Кыргызстан к России из-за отказов выдавать полисы ОМС членам семей трудовых мигрантов может создать прецедент, предупредил НСН депутат Михаил Матвеев, а Максим Вилисов подчеркнул, что Росси важно соблюдать международные договоренности.
В России на оплату медицинской помощи трудовым мигрантам уже уходят миллионы рублей из бюджета медицинских учреждений, а необходимость обеспечить полисом ОМС еще и членов семьи мигрантов заметно увеличит нагрузку на социальную систему, заявил в беседе с НСН зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.
Кыргызстан подал иск в Суд ЕАЭС (Евразийский экономический союз) к России из-за отказов выдавать полисы ОМС членам семей трудовых мигрантов. Об этом стало известно 27 января на заседании комитета Жогорку Кенеша (парламента страны) по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам, сообщает агентство 24.kg. По его словам, в ЕАЭС действует соглашение, по которому полис ОМС должен выдаваться не только работающим в России гражданам стран союза, но и членам их семей. Однако Матвее усомнился в том, что такая обязанность прописана в соглашении.
«Я посмотрел соглашение и не увидел там обязанности по приобретению медицинских полисов для членов семей трудовых мигрантов. Для стран ЕАЭС есть определенные преференции. В частности, они не должны приобретать трудовые патенты. В любом случае вопрос обеспечения тех, кто у нас работает легально, медицинскими полисами, это вопрос к работодателям», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, решение суда ЕАЭС может создать прецедент и значительно повысить финансовую нагрузку на российскую социальную систему.
«Если вдруг будет создан прецедент и иски удовлетворят, это может привести к тому, что те расходы по оказанию бесплатной медицинской помощи мигрантам, которые сейчас несет Российская Федерация, могут увеличиться значительно. Сейчас ежегодно миллиарды рублей из бюджета медицинских учреждений вымываются на оплату бесплатной медицинской помощи мигрантам, которые не имеют полис медицинского страхования. На мой взгляд, вопрос про членов семьи носит провокационный характер в условиях, когда мы ставим вопрос, что члены семьи не должны сопровождать трудового мигранта. Это большая нагрузка на нашу социальную систему. При этом если прочитать Конституцию, несмотря на многие рассуждения о приоритете международного права, на самом деле те главы Конституции, которые касаются обязательств международного характера, не изменены. Россия обязана исполнять международные договоры», - отметил Матвеев.
В свою очередь научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Максим Вилисов тоже заявил НСН, что важно соблюдать международные договоры.
«Если соответствующие положения продублированы в российском законодательстве, законы ЕАЭС имеют превосходство над российскими. Заключается международный договор либо межправительственное соглашение. Они определенным образом ратифицируются. После этого ратификация уже происходит соответствующими нормативными правовыми актами в России. После этого они становятся частью правовой системы РФ», - сказал он.
Ранее сообщалось, что мигрантам будут отказывать в гражданстве России и получении вида на жительство, если в родной стране он совершил преступление, предусмотренное УК РФ. Соответствующий законопроект МВД одобрил кабмин. Член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге в разговоре с «Радиоточкой НСН» назвала инициативу правильным шагом, подчеркнув, что также важно продумать систему наказания для приезжих, которые оказались на территории России незаконно.
