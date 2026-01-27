Акции «Ленфильма» передадут Санкт-Петербургу в четырехмесячный срок
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Росимуществу в течение четырех месяцев передать 100% акций киностудии «Ленфильм» из федеральной собственности в собственность Санкт-Петербурга. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
В документе уточняется, что передача акций должна быть осуществлена для исполнения указа президента России от 2 декабря 2025 года. Росимуществу предписано провести процедуру в установленном законом порядке и в обозначенные сроки.
Ранее президент РФ подписал указ о передаче всех акций киностудии городу. Правительству было поручено обеспечить реализацию этого решения в шестимесячный срок.
Киностудия «Ленфильм» расположена на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге. Это место считается одним из ключевых для истории российского кинематографа. В конце XIX века здесь находились сад и театр «Аквариум», а в мае 1896 года прошел первый в стране публичный киносеанс. Позднее в городе была создана первая государственная киностудия и снят первый отечественный фильм, передает «Радиоточка НСН».
